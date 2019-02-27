شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل مسؤولي "العمل" وأصحاب المهن والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الأربعاء، عددًا من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل والتدريب وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال؛ ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ونائبه الدكتور عبدالله أبوثنين.