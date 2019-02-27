شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة السحيمي والقاضي والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء واجب العزاء والمواساة لأسرة السحيمي والقاضي في وفاة زوجة عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيمي. سائلًا سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وأعربت أسرة السحيمي وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية ،على تعازيه ومواساته ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.



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