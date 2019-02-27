شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع وزير خارجية قرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم, وزير خارجية قرغيزستان جينغيز ايداربيكوف، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وفي مستهل الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى بزيارة وزير خارجية قرغيزستان إلى المملكة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مختلف المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ولاسيما على الصعيد البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جانبه نقل وزير خارجية قرغيزستان خلال الاستقبال امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-على الدعم الذي تقدمه المملكة للبنية التحتية في جمهورية قرغيزستان عن طريق العديد من الاستثمارات والاتفاقيات.

وأكد أهمية المكانة التي تتبؤها المملكة والتأثير الهام لدورها في المنطقة والعالم من خلال سياستها المتزنة والهادئة, منوهاً بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بينهما، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، وسفير قرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعه بايف.