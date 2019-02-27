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شكرا لقرائتكم صور.. تفجير صخور تهدد سالكي عقبة ضلع مع استمرار أعمال الصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلا ء - عسير
أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عقبة ضلع صباح اليوم من أجل استكمال أعمال الصيانة التي تم الإعلان عنها بداية هذا الأسبوع حتى يتمكن رجال الصيانة من الانتهاء من أعمالهم بكفاءة عالية وسرعة تعيد الحالة المرورية لطبيعتها بعد ذلك .
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة النقل عبدالله عسيري أن الفرع قام هذا اليوم بإزالة كميات من الصخور المعرضة للسقوط في الطريق عن طريق التفجير والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى إصابة مستخدمي طريق أبها / الدرب رقم (١٠) ( ضلع).
وأشار إلى أن ذلك لضمان سلامة المركبات وقائديها ، بإشراف من مدير عام الإدارة بنيابة المهندس عبدالرحمن بن محمد شابل ومدير إدارة الصيانة عبدالله بن إبراهيم المحايلي والمشرف على عقد الصيانة رقم ٨٠٢ المهندس يحيى طالع القحطاني.
ودعا فرع وزارة النقل إلى ضرورة تقيد السائقين بفترات الإغلاق وسلوك الطرق البديلة حفاظاً على سلامة الجميع .
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