شكرا لقرائتكم فيديو.. الجبير لمجلس حقوق الإنسان: المرأة شريك في سوق العمل وننتظر مستقبلا واعدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المرأة السعودية هي شريك مهم في سوق العمل المحلي وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وتابع الجبير في كلمة له أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن العالم ينظر إلى هذا المجلس بثقة متوقعًا منه عدم التمييز بين الدول فيما يتعلق بالموقف من القضايا الإنسانية.

وشدد الجبير على الموقف الإنساني السعودي في سوريا واليمن وغيرهما من الدول التي تعاني النزاعات والحروب في المنطقة.

ودعا الجبير الجهات الدولية للعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وسرعة إنهاء معاناة الشعبين السوري واليمني ودعم أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.



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