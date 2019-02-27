شكرا لقرائتكم رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).

ودعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)

مختارات مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان نجل مدير صحة جازان



الإطاحة بثلاثيني تحرش جسديًا بامرأة في مطعم بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.