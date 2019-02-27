الان تتابع الخطوط السعودية تعلق رحلاتها بين المملكة وباكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365: علقت الخطوط السعودية رحلاتها من وإلى باكستان، اليوم الأربعاء، بسبب إغلاق الأجواء. وقالت الخطوط، في بيان: “الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام أنه نظرا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء”.

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