الان تتابع بنك التنمية يسلم مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي مركبات النقل الموجه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

سلّم بنك التنمية الاجتماعية الدفعة الأولى من مركبات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بمدينة الرياض ضمن مبادرة “كفالة تمويل مركبات النقل الموجه” التي أطلقها الصندوق الخيري الاجتماعي، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، وذلك بحضور ومشاركة سعادة مدير عام البنك الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد، وسعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري.

وفِي هذا الصدد ، أشاد مساعد المدير العام لشؤون الصندوق الخيري الاجتماعي المهندس/ سامي بن عبدالعزيز الحسيان، بما تحقق من إنجاز في هذه المبادرة، مثمناً الجهود المشتركة والتكامل الحيوي بين القطاعات المعنية في تفعيلها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل لتقديم افضل الخدمات التي تتناسب مع تطلعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم، مؤكداً أن المرحلة الاولى تستهدف كفالة تمويل ٢٠٠ مستفيد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لمنتج تمويل مركبات التوجيه عبر التطبيقات الذكية أحد منتجات مسار النقل والتوصيل في البنك، بمبلغ ١٦ مليون ريال سعودي.

تجدر الإشارة الى أن الصندوق الخيري الاجتماعي لايزال يستقبل طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم اشتراطات المبادرة عن طريق الموقع الالكتروني http://www.fund.org.sa/jobs.

علماً بأن بنك التنمية الاجتماعية قام بدعم وتمويل لقطاع النقل، حيث مول أكثر من 14 ألف مشروع سيارات أجرة بقيمة تزيد عن المليار ريال”، حيث يسعي للتوطين والتمكين الاقتصادي والتنموي للمجتمع المحلي متوافقاً مع رؤية المملكة 2030، ويرتكز على دعم ورعاية وتمويل المشاريع في هذا النشاط الحيوي، الذي يعزز فرصاً أكبر للشباب السعودي للاستفادة منه من خلال تعزيز قدراتهم في هذا القطاع، فضلاً عن أثره البالغ في دعم الاقتصاد الوطني لبناء مجتمع حيوي ومنتج.

كما يعد البنك البوابة الأكبر والأوسع نفاذا في التمكين الاقتصادي ذي الأثر الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في السعودية، ويمكن التعرف على منتجات وخدمات البنك بزيارة موقع البنك الإلكتروني‪www.sdb.org.sa .