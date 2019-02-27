الان تتابع رئيس وزراء باكستان يدعو لمحادثات مع الهند لإنهاء الأزمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

استدعت باكستان اليوم الأربعاء القائم بأعمال السفير الهندي، وأدانت” خروقات قوات الاحتلال الهندية غير المبررة لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة”.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة ” القوات الهندية على طول خط السيطرة والحدود المقررة تستهدف باستمرار المناطق المدنية المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة”.

وأضاف البيان” هذا التصعيد غير المسبوق لخروقات وقف إطلاق النار من جانب الهند مستمر منذ عام 2017 “.

ويترأس حاليا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اجتماعا لهيئة القيادة الوطنية، الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن القضايا النووية، لوضع استراتيجية للتعامل مع الوضع الحالي”.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن اليوم أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين، كما تم أسر طيارين .

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور إن طائرات هندية تجاوزت خط السيطرة، وقامت القوات الباكستانية بإسقاط اثنتين منها .

في السياق، دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأربعاء إلى إجراء محادثات مع الهند وقال إنه يأمل في أن يسود “المنطق السليم” لتهدئة النزاع مع الجارة المسلحة نوويا بعد تبادل الجانبين شن غارات جوية.

وقال خان خلال كلمة تلفزيونية قصيرة “يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة. سؤالي هو هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة… يجب أن نجلس ونتحدث”.