شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب يناقش جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يعقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب غداً (الخميس) في جدة، اجتماعاً لأعضاء النيابة رؤساء دوائر قضايا الفساد، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

وسيناقش المعجب جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا بكل كفاءة وإتقان، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي.