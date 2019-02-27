شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة لشهر مارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن برنامج «حساب المواطن» صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة لشهر مارس. أعلن برنامج «حساب المواطن» صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة لشهر مارس. وأوضح «حساب المواطن» عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء) أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: http://ca.gov.sa.



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