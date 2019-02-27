شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: الدولة مهتمة بقطاع العمل والتدريب.. وتُشَجِّع الاستثمار في هذا المجال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، عدداً من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل، والتدريب، وتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.

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