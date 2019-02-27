شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تنظم برنامجاً تدريبياً عن العملات الافتراضية وطرق تتبعها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت رئاسة أمن الدولة ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية، خلال الفترة من 19 إلى 1440/6/23 بمدينة الرياض، برنامجاً تدريبياً لعدد من منسوبيها ومنسوبي الجهات ذات العلاقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان «العملات الافتراضية وطرق تتبعها والتحريات مفتوحة المصدر».

وحضر البرنامج (34) متدرباً من منسوبي وزارة الداخلية، والأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة التجارة والاستثمار، ورئاسة أمن الدولة (المباحث العامة - الإدارة العامة للتحريات المالية)، والهيئة العامة للجمارك.

ويعد هذا البرنامج امتداداً لبرامج تشرع في رعايتها رئاسة أمن الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استقطاب خبراء من داخل وخارج المملكة لتقديم مثل هذه البرامج، حيث تحرص الرئاسة على مواكبة الطرق والأساليب الحديثة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عقد هذه الدورات.