شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع سفير كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) في الرياض سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



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