السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يعزي الشيخ الفيفي في وفاة ابنه وابنته



جيزان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن زاهر الحربي الفيفي شيخ قبيلة الحربي بمحافظة فيفا في وفاة ابنه وابنته إثر حادث مروري.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لوالد المتوفين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهما وأفراد أسرتهما الصبر والسلوان.

من جهته عبر الشيخ الفيفي وأفراد أسرته، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة, على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه.

//انتهى//

13:47ت م

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جيزان 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن زاهر الحربي الفيفي شيخ قبيلة الحربي بمحافظة فيفا في وفاة ابنه وابنته إثر حادث مروري.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لوالد المتوفين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهما وأفراد أسرتهما الصبر والسلوان.من جهته عبر الشيخ الفيفي وأفراد أسرته، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة, على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه.//انتهى//13:47ت م0089

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