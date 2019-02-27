السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير خارجية قرغيزستان



‎الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم, معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينغيز ايداربيكوف، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

‎وفي مستهل الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى بزيارة معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان إلى المملكة.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مختلف المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ولاسيما على الصعيد البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جانبه نقل معالي وزير خارجية قرغيزستان خلال الاستقبال امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-على الدعم الذي تقدمه المملكة للبنية التحتية في جمهورية قرغيزستان عن طريق العديد من الاستثمارات والاتفاقيات.

‎وأكد أهمية المكانة التي تتبؤها المملكة العربية

‎حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعه بايف.

// انتهى //

13:22ت م

0077



‎الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم, معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينغيز ايداربيكوف، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.‎وفي مستهل الاستقبال رحب معالي رئيس مجلس الشورى بزيارة معالي وزير خارجية جمهورية قرغيزستان إلى المملكة.وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مختلف المجالات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ولاسيما على الصعيد البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.من جانبه نقل معالي وزير خارجية قرغيزستان خلال الاستقبال امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-على الدعم الذي تقدمه المملكة للبنية التحتية في جمهورية قرغيزستان عن طريق العديد من الاستثمارات والاتفاقيات.‎وأكد أهمية المكانة التي تتبؤها المملكة العربية السعودية والتأثير الهام لدورها في المنطقة والعالم من خلال سياستها المتزنة والهادئة, منوهاً بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بينهما، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي.‎حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعه بايف.// انتهى //13:22ت م0077

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير خارجية قرغيزستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.