شكرا لقرائتكم خبر عن العدل : 7 خدمات إلكترونية جديدة للمحامين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل سبع خدمات إلكترونية جديدة للمحامين والمتدربين، من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" تُغْنِيهم عن زيارة مقر الوزارة , وذلك في إطار سعي الوزارة للتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وأوضحت الوزارة أن أولى تلك الخدمات "قيد محامي متدرب جديد"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونيًا.

وأتاحت الوزارة خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية, وخدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين.

وكشفت وزارة العدل عن إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة قريبًا هي: قيد محام ممارس جديد، تجديد رخصة محام، وتحديث بيانات محام.

وتقدم وزارة العدل ثلاث خدمات أخرى للمحامي تمكنه من إخلاء طرف محامي متدرب، عرض بيانات المتدربين، وتسجيل محامي متدرب، ليتمكن بعدها المتدرب من تقديم طلب قيد محامي.