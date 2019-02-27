شكرا لقرائتكم خبر عن العدل : 7 خدمات إلكترونية جديدة للمحامين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن أولى تلك الخدمات "قيد محامي متدرب جديد"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونيًا.
وأتاحت الوزارة خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية, وخدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين.
وكشفت وزارة العدل عن إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة قريبًا هي: قيد محام ممارس جديد، تجديد رخصة محام، وتحديث بيانات محام.
وتقدم وزارة العدل ثلاث خدمات أخرى للمحامي تمكنه من إخلاء طرف محامي متدرب، عرض بيانات المتدربين، وتسجيل محامي متدرب، ليتمكن بعدها المتدرب من تقديم طلب قيد محامي.
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