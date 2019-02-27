شكرا لقرائتكم بلاغ مواطن يقود لضبط مطبخ إعاشة يُشغل عاملاً بيده جروح في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

قاد بلاغ تقدم به مواطن إلى ضبط الفرق الميدانية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية أحد، مطبخ إعاشة يقوم بتشغيل عامل تظهر على يديه آثار جروح.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه جرى استبعاد العامل وإيقاف نشاط المنشأة حتى استكمال الإجراءات النظامية.

في سياق آخر، أكدت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة أنها مستعدة للحالة المطرية في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.



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