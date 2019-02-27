تعرف علي موعد الدفعة 16 من حساب المواطن … رابط التسجيل في الحساب

ضمن المتابعة المستمرة في اخبار دولة المملكة العربية السعودية ، نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية ، اخر اخبار حساب المواطن ، حيث يترقب المواطنين في دولة المملكة إيداع الدفعة الجديد من برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض ، هذا ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة في العاشر من شهر مارس والذي يوافق يوم الأحد 10-03-2019 ، وقد نوه الحساب على ضرورة تحديث البيانات وتطابقها من أجل الإستفادة من الدعم المقدم ، حيث تعمل السعودية على تقديم الدعم المالي للمواطن وذلك بعد فرض الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم من أجل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي ، وتطبيق رؤية المملكة .

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الحنسية ، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . أن يكون المقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم في خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال سنة واحدة . عدم تواجد المستفيد في دور الإيواء الحكومية أو في السجن . ضرورة توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة .

هذا وتعتمد معايير الإستحقاق في حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 سنة .

رابط حساب المواطن

هذا ويستمر حساب المواطن بإستقبال طلبات التسجيل في البرنامج من أجل الإستفادة من الدفعة القادمة ، ونقدم لكم رابط من أجل التسجيل في البرنامج ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للحساب من هــــنــــا