السدحان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارا إداريا بالمرتبة الـ 15 بوزارة الشؤون الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صلاح بن عمر السدحان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة.

وقدم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على دعمه المستمر لمنسوبي الوزارة، وعلى جهوده في الرقي بالعمل الدعوي والإسلامي، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال.

وأكد السدحان ،أن هذا القرار سيكون دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين والوطن، سائلاً الله تعالى أن يمنحه العون والتوفيق للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.