تعرف “الأن” صرف بدل غلاء المعيشة مع راتب فبراير اليوم 27/2/2019 تنفيذاً للأمر الملكي

أصدر خام الحرمين الشريفين أمراً ملكياً، بصرف بدل غلاء المعيشة مع الراتب الشهري، ويستمرار صرفه لمدة عام مالي كامل، وذلك لما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من رؤية لتحقيق التأقلم مع غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين السعوديين علي المرور بالمتغيرات الإقتصادية والمالية، التي تمر بها المملكة وذلك تحت مظلة رؤية 2030، وبناء علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوحيد موعد صرف الرواتب الشهرية لكافة العاملين بالدولة، لتكون يوم 27 من كل شهر بالتقويم الميلادي، فإنه يتم صرف راتب شهر فبراير اليوم 27/2/2019 ومضاف إليه بدل غلاء المعيشة.

ويتم صرف بدل غلاء المعيشة مع الراتب الشهري، وتوحيد فواتير الخدمات لتكون خلال الإسبوع التالي لصرف الرواتب، وإذا كان يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الرواتب يوم أو تأخيرها يوم.

الفئات المستهدفة ببدل غلاء المعيشة

يصرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين.

يصرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 500 ريال للمعاش التقاعدي للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

كما تضمن الأمر الملكي إستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات السعوديين بنسبة 10%.

وتحاول المملكة العربية السعودية التخفيف عن المواطنين نظراً لإرتفاع الأسعار، والمتغيرات الإقتصادية والمالية التي تمر بها المملكة، لذلك حددت الفئات المستفادة ببدل غلاء المعيشة، طبقاً لما تم ذكره سابقاً، ونحن معكم بكل جديد ومميز من آخر الأخبار.