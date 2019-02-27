السعودية اليوم / "شرح الأربعون النووية والمنظومة البيقونية" درس علمي بدعوي نجران غدًا



نجران 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غدًا، درسًا علميًا بعنوان "شرح الأربعون النووية والمنظومة البيقونية"، يقدمه علي إسماعيل الكعبي، وذلك بجامع العسكري بالفيصلية، بمدينة نجران.

ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العام الحالي.

// انتهى //

12:26ت م

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نجران 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غدًا، درسًا علميًا بعنوان "شرح الأربعون النووية والمنظومة البيقونية"، يقدمه علي إسماعيل الكعبي، وذلك بجامع العسكري بالفيصلية، بمدينة نجران.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية خلال العام الحالي.// انتهى //12:26ت م0062

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