السعودية اليوم / " دور المملكة في تحقيق السلام العالمي" محاضرة بمعرض الكتاب الرابع بجامعة الباحة



الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م

" دور المملكة في تحقيق السلام العالمي" هو عنوان المحاضرة التي ألقاها أمس معالي سفير المملكة لدى باكستان سابقًا علي عسيري، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الرابع بجامعة الباحة، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط.

وأكد عسيري في المحاضرة الإجماع الإقليمي والدولي على تمتع المملكة العربية

وأوضح أن المملكة تحظى بقوة اقتصادية، حيث حباها الله بمصادر غنية، وقدرتها على التأثير على اقتصاد العالم، واشتراكها في مجموعة الـ 20 يثبت قوتها الاقتصادية، التي ستستضيفها في 2020م، وهذا يجسد دورها الإيجابي في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف والتحديات التي تواجهها، ونجاحها الملموس الذي يعترف به العالم في محاربة الإرهاب.

وفِي ختام المحاضرة التي أقيمت على المسرح المفتوح بمقر المعرض بالمدينة الجامعية بالعقيق، أجاب معالي السفير عسيري على أسئلة الحضور، التي أبرز فيها جهود وتعاون المملكة على المستوى الدولي لتحقيق السلام العالمي.

// انتهى //

12:20ت م

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الباحة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م" دور المملكة في تحقيق السلام العالمي" هو عنوان المحاضرة التي ألقاها أمس معالي سفير المملكة لدى باكستان سابقًا علي عسيري، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الرابع بجامعة الباحة، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط.وأكد عسيري في المحاضرة الإجماع الإقليمي والدولي على تمتع المملكة العربية السعودية بمكانة رفيعة على خارطة العالم، نظرا لما تتميز به من مكانة دينية بوجود الحرمين الشريفين، واستضافتها سنويًا ملايين الحجاج والمعتمرين، واهتمام القيادة الرشيدة برعاية الحرمين الشريفين وزواره من المسلمين، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي، واستقرارها السياسي والأمني، وتميز شعبها بلحمة وطنية مميزة، وولاء لقيادته التي ترعى جميع مصالحه ورفاهيته وأمنه.وأوضح أن المملكة تحظى بقوة اقتصادية، حيث حباها الله بمصادر غنية، وقدرتها على التأثير على اقتصاد العالم، واشتراكها في مجموعة الـ 20 يثبت قوتها الاقتصادية، التي ستستضيفها في 2020م، وهذا يجسد دورها الإيجابي في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف والتحديات التي تواجهها، ونجاحها الملموس الذي يعترف به العالم في محاربة الإرهاب.وفِي ختام المحاضرة التي أقيمت على المسرح المفتوح بمقر المعرض بالمدينة الجامعية بالعقيق، أجاب معالي السفير عسيري على أسئلة الحضور، التي أبرز فيها جهود وتعاون المملكة على المستوى الدولي لتحقيق السلام العالمي.// انتهى //12:20ت م0061

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