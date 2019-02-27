السعودية اليوم / مجموعة من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

اقتحمت مجموعة من عصابات المستوطنين اليهود على رأسهم الحاخام المتطرف يهودا غليك ، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن المستوطنين، ،اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك.

// انتهى //

11:47ت م

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القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساقتحمت مجموعة من عصابات المستوطنين اليهود على رأسهم الحاخام المتطرف يهودا غليك ، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن المستوطنين، ،اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك.// انتهى //11:47ت م0049

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