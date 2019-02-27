سياسي / رئيس البرلمان العربي يُثمن عاليًا دعم المملكة والإمارات والكويت للشعب اليمني



القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

ثمن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عاليًا المساعدات القيمة التي قدمتها المملكة العربية

وقال الدكتور السلمي في بيان له اليوم: "إن هذه المساعدات تعبر عن التعاضد والتضامن بين الدول العربية على أرض الواقع، إنطلاقًا من حرص الدول العربية على وقوفها مع اليمن في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، واستمرارًا لدعمها الدائم له في كافة المجالات، خصوصاً بالقطاعات ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق، وتترجم اهتمام الدول العربية باليمن بما يمثله من عمق أخوي واستراتيجي لأشقائه العرب في إطار وحدة المصير المشترك للدول العربية، مجددًا التأكيد على دعم البرلمان العربي ومساندته التامة لتحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، مثمنًا ما يقوم به التحالف من جهود مقدرة خدمةً للشعب اليمني، وتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، لاستعادة مؤسسات الدولة، والنهوض باقتصاده، ودعم استقراره، والحفاظ على هويته العربية واستقلاله ووحدة أراضيه، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن البرلمان يتابع تطورات الأوضاع في اليمن، وما يعانيه شعبه في الجانب الإنساني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

// انتهى //

11:47ت م

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القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسثمن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عاليًا المساعدات القيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية ، ودولتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، لدعم الشعب اليمني الشقيق، خلال مؤتمر المانحين بمدينة جنيف السويسرية، أمس، لمساندته من أجل تحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة وإغاثته وتخفيف معاناته.وقال الدكتور السلمي في بيان له اليوم: "إن هذه المساعدات تعبر عن التعاضد والتضامن بين الدول العربية على أرض الواقع، إنطلاقًا من حرص الدول العربية على وقوفها مع اليمن في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، واستمرارًا لدعمها الدائم له في كافة المجالات، خصوصاً بالقطاعات ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق، وتترجم اهتمام الدول العربية باليمن بما يمثله من عمق أخوي واستراتيجي لأشقائه العرب في إطار وحدة المصير المشترك للدول العربية، مجددًا التأكيد على دعم البرلمان العربي ومساندته التامة لتحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، مثمنًا ما يقوم به التحالف من جهود مقدرة خدمةً للشعب اليمني، وتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، لاستعادة مؤسسات الدولة، والنهوض باقتصاده، ودعم استقراره، والحفاظ على هويته العربية واستقلاله ووحدة أراضيه، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن البرلمان يتابع تطورات الأوضاع في اليمن، وما يعانيه شعبه في الجانب الإنساني، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.// انتهى //11:47ت م0047

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