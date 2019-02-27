السعودية اليوم / غداً بدء فعاليات مهرجان ألوان الربيع الثالث بعنيزة



عنيزة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

يفتتح غداً بمتنزه الملك عبدالعزيز بمحافظة عنيزة ،مهرجان ألوان الربيع الثالث ،بتنظيم لمدة عشرة أيام من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فهد سليمان الحصين، أن المهرجان يهدف إلى إتاحة الفرصة لأبناء وفتيات الوطن لتقديم الأفكار النوعية التي تعزز من السياحة الداخلية توافقًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى رفد الحراك الاقتصادي بالمنطقة، منوهاً برعاية لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية لمختلف الفعاليات السياحية بالمنطقة، وبمتابعة من رئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظ عنيزة عبد الرحمن السليم .

وبين الحصين إن اللجان المنظمة للمهرجان في نسخته لهذا العام تسعى لتقديم برامج متنوعة مثل: فعالية أسق الورد، وهواءنا أنقى، وقودي وقولي، وخذ لك معلومة، إضافة إلى الأنشطة الخاصة بالأطفال، وميدان التحدي، والممشى الملون، والرياضة النسائية، والفن التشكيلي، وركن التصوير، والتلوين، وتنسيق الحدائق، والممشى الذهبي، إضافة إلى الأركان الطبية والتوعوية .

// انتهى //

11:46ت م

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عنيزة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسيفتتح غداً بمتنزه الملك عبدالعزيز بمحافظة عنيزة ،مهرجان ألوان الربيع الثالث ،بتنظيم لمدة عشرة أيام من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فهد سليمان الحصين، أن المهرجان يهدف إلى إتاحة الفرصة لأبناء وفتيات الوطن لتقديم الأفكار النوعية التي تعزز من السياحة الداخلية توافقًا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى رفد الحراك الاقتصادي بالمنطقة، منوهاً برعاية لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية لمختلف الفعاليات السياحية بالمنطقة، وبمتابعة من رئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظ عنيزة عبد الرحمن السليم .وبين الحصين إن اللجان المنظمة للمهرجان في نسخته لهذا العام تسعى لتقديم برامج متنوعة مثل: فعالية أسق الورد، وهواءنا أنقى، وقودي وقولي، وخذ لك معلومة، إضافة إلى الأنشطة الخاصة بالأطفال، وميدان التحدي، والممشى الملون، والرياضة النسائية، والفن التشكيلي، وركن التصوير، والتلوين، وتنسيق الحدائق، والممشى الذهبي، إضافة إلى الأركان الطبية والتوعوية .// انتهى //11:46ت م0046

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