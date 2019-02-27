شكرا لقرائتكم الفالح: أرامكو تعمل على إقامة نشاط غاز دولي رائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الطاقة خالد الفالح إن النفط والغاز سيواصلان الهيمنة على ساحة الطاقة العالمية لعقود عديدة مع زيادة الطلب عليهما.

وأضاف الفالح أن أرامكو بدأت تتوسع في إمدادات الغاز المحلية، وتعمل على إقامة نشاط غاز دولي رائد، بحسب وكالة “رويترز”.

وتابع الفالح “أن زيادة إمدادات الطاقة التقليدية الضرورية لتلبية الطلب تحتاج إلى تريليونات الدولارات، لكن سياسات الطاقة للعديد من البلدان المستهلكة تقوض تطوير النفط والغاز”.

وأكد وزير الطاقة أن دول أوبك وغير أوبك تضطلع بدورها في موازنة سوق النفط لكن مواصلة ذلك تتطلب استثمارات في وقتها ومعروض موثوق وطاقة فائضة ملائمة.



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