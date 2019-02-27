شكرا لقرائتكم النمر يحذر من مخاطر استخدام مشد البطن بشكل مزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من مخاطر استخدام مشد البطن بشكل مزمن.

وأكد النمر أن استخدام مشد البطن بشكل مزمن يزيد من ضغط البطن على أوردة الساقين وبالتالي حدوث “دوالي الساقين”، خاصة من يتعرضون للوقوف الطويل مثل المعلمات والطبيبات والممرضات.

في سياق آخر، شدد النمر على ضرورة عدم المزاح مع مرضى القلب بالتخويف، لأن 10% من حالات الخوف الشديد المفاجئ تتباطأ نبضات القلب ويهبط الضغط وقد يتوقف القلب مؤقتًا.



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