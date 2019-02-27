شكرا لقرائتكم انطلاق ملتقى أبشر الـ5 لمناقشة كل جديد في عالم الخدمات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الهنوف السليمان - الرياض

انطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات ملتقى أبشر الخامس، برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة الداخلية بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمختصين بإمارات المناطق وقطاعات الوزارة.

ومن المقرر أن يشهد ملتقى أبشر الخامس مناقشة كل ما هو جديد في عالم الخدمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

وضمن جلساته، سلط الملتقى الضوء على أهداف منصة أبشر، وهي تحديث إدارات وقطاعات وزارة الداخلية، ورفع مستوى أمن المعلومات، وأيضًا المساهمة الفعالة في رفع مستوى مؤشر رضا العميل وجودة الحياة.

وضمن أهداف أبشر أيضًا، تحقيق مبدأ المساواة والعدل بين المستفيدين، وتقديم خدمات رقمية ذكية تتماشى مع رؤية 2030، ومنافسة دول العالم المتقدمة في تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.



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