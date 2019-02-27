شكرا لقرائتكم فيديو.. خديعة شاب لسرقة مطعم شهير في عقبة ضلع بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه “متابعات الخليج 365” ورصدته كاميرا المراقبة، عملية سرقة نفذها شاب في أحد المطاعم الشهيرة بعقبة ضلع بمدينة أبها مساء أمس الثلاثاء.

وبين المقطع، الشاب وهو ينفذ العملية حيث استطاع خداع المحاسب واستدراجه في حيلة منه، وأخذ مبلغاً من الصندوق، حتى خرج من المطعم هاربًا بسرعة من موقع الجريمة.



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