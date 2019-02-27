تدخل طبي ناجح لتمكين طفل من النطق والتنفس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ أبها

تمكن - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال إنهاء معاناة طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، كان يعاني من الألم منذ سنوات، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة في الرأس وضعف في الجهة اليمنى من جسمه وتشنجات مستمرة أدت الى تنويمه في العناية المركزة، واحتياجه للتنفس الصناعي والأنبوب بعد التحسن الجزئي، وعمل له شق رغامي في القصبة الهوائية، حيث كانت وسيلته الوحيدة للتنفس لمدة 6 سنوات .

وأوضحت صحة عسير أنه قبل عام راجع الطفل عيادة الأنف والأذن والحنجرة، يطلب التخلص من الأنبوب ليتمكن من الكلام والتنفس بشكل طبيعي، ليقوم الفريق الطبي بعمل منظار استكشافي تشخيصي، وأتضح وجود اعتلالات شديدة في مجرى التنفس عبارة عن شلل في الحبال الصوتية، وضيق تحت الحنجرة من الدرجة الثالثة ممتد تحت الحبال الصوتية .

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة وضع الفريق الطبي خطة علاج جراحي على 4 مراحل أستمرت على مدى 9 أشهر بالمنظار والتوسيع بالبالون وحقن الاستيرويد واستخدام الليزر ثاني أكسيد الكربون لاستئصال جزء من الحبال الصوتية ليستعيد الطفل - بفضل الله - تنفسه الطبيعي دون الحاجة للأنبوب ويخرج من المستشفى بحالة جيدة .