أكثر من 1496 مستفيداً من خدمات المخيم الصحي بالحقو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بيش

بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المخيم الصحي التثقيفي الثاني، الذي تقيمه جامعة جازان بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش، أكثر من 1496 مستفيداً من العيادات الطبية والمعرض التثقيفي المصاحب.

ووفقاً لرئيس الفريق الطبي الدكتور حسين بن محمد عقيلي، فإن الاحصاءات إلى يوم أمس، سجلت 618 مراجعاً للعيادات الطبية المختلفة ، و 180 مراجعاً لعيادة طب الأسنان، فيما سجل المعرض المصاحب الذي يأتي تحت شعار (مجتمع حيوي وصحي 2030) توافد 698 زائرا في جميع أركانه.

وأشار إلى أن المستفيدين من العيادات الطبية خضعوا لفحوصات طبية متكاملة عبر 21 عيادة مختلفة إضافة إلى صرف الأدوية المناسبة لكل حالة وفق التشخيص الدقيق لها، مبيناً أن العيادات الطبية قد قامت بتحويل الحالات تستدعي إلى العيادات الطبية المتخصصة في مستشفيات المنطقة وإلى عيادات طب الأسنان بالشواجرة لاستكمال العلاج.

وأوضح الدكتور عقيلي أن العربة الطبية المتنقلة التي تشرف عليها كلية الطب بالجامعة قد تواجدت بكامل فريقها الطبي وبأفضل التجهيزات الطبية حيث تضم عيادتين ومختبر متكامل لعمل جميع الفحوصات الطبية وغرفة أشعة رقمية، لافتاً إلى أن المخيم ضم كذلك ثلاث مركبات إسعاف على أهبة الاستعداد للحالات الطارئة التي تستوجب نقل الحالات من المخيم إلى المستشفيات في المنطقة وخارجها.