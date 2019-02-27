جولات رقابية لأمانة العاصمة المقدسة على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية اليوم حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية في عدد من الأحياء المختلفة لتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ، وتطوير مستوى المنشآت الغذائية ، ولإحكام الرقابة على تلك المنشآت وضمان سلامة الغذاء ووصوله للمستهلك بشكل آمن في إطار ع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً .

ورصدت بلدية المعابدة الفرعية خلال جولاتها الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية عدداً من المخالفات الصحية أبرزها تدني في مستوى النظافة وسوء في التحضير واستخدام أدوات متهالكة أسفر عنها إغلاق مطعم بحي المعابدة و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المطعم المخالف .

من جهة أخرى واصلت بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على المخابز و أماكن بيع وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية أسفر عنها إغلاق مخبز وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما ضبطت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع بلدية المسفلة الفرعية و الإدارة العامة للنظافة مخبز عشوائي مخالف يعمل على إعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق بمكة المكرمة ،كذلك مصنع جبس تديرهما عماله مخالفة .

وضمن نطاق المنطقة المركزية قامت بلدية الغزة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة بحملة تصحيحية شاملة على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية في عدد من المواقع وبمشاركة من الإدارة العامة لشؤون البلديات وإدارة المتابعة والفريق الطبي من إدارة المسالخ .

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد فرضت اشتراطات على العاملين بالمنشآت الغذائية و التي كان من ضمنها ، ضرورة إبراز الشهادة الصحية و الالتزام بالزي الموحد للعاملين والعناية بالملابس وتقليم الأظافر ، وإخفاء الشعر داخل غطاء الرأس وعدم ارتداء الخواتم و الساعات والسلاسل وارتداء الأحذية المغلقة .

وشددت الأمانة على ضرورة إتباع الاشتراطات الصحية والتأكيد على نظافة العاملين لضمان تقديم الغذاء بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية للمواطنين والمقيمين .