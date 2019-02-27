التأمينات الاجتماعية تطبق نموذج الخدمة "تميز" في مكتب الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نموذج الخدمة "تميز" في مكتبها بمنطقة الرياض،سعياً منها لتطوير إجراءات العمل ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار، أنه في إطار حرص المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها على الوجه المطلوب، واستمراراً لتطبيق نموذج الخدمة "تميز" في معظم مكاتبها، هيئة المؤسسة مكتبها بمنطقة الرياض لتقديم هذه الخدمة الهادفة إلى توحيد نقاط خدمة العملاء في الفروع من خلال إنشاء إدارة موحدة تختصر الوقت وتعفي العميل من مراجعة أكثر من إدارة.

كما استحدثت وظيفة مدير علاقات الجهات الخاصة ووظيفة مدير علاقات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مركز عمليات متخصص لتدقيق ومعالجة واعتماد المعاملات مما يسهم في رفع ودعم الكفاءة والفعالية والإنتاجية في قطاع الشؤون التأمينية.