جهاز جديد لخدمة مرضى الأورام في مدينه الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة جهاز معجل خطي جديد من نوع TrueBeam لخدمة مرضى الأورام.

ويعد الجهاز من أحدث الوسائل المخصصة لعلاج الأورام بالأشعة ويتميز بإمكانات علاجية ودقة فائقة تحسن النتائج وتقلل من نسبة الأعراض الجانبية.

واستُحدث في المدينة الطبية تقنيات حديثة في قسم العلاج الإشعاعي منها : تقنية العلاج الإشعاعي بالضبط التنفسي التلقائي أثناء الشهيق العميق ( DIBH Respiratory Gating) وتستخدم هذه التقنيه للعلاج الإشعاعي لسرطان الثدي الأيسر لإزاحته عن القلب المجاور وذلك لحمايته من الأشعة بحيث يتم تتبع الهدف بشكل تلقائي وإطلاق الأشعة العلاجية عندما يكون الثدي الأيسر بعيداً عن القلب أثناء الشهيق العميق ويتم إيقاف العلاج بشكل تلقائي عند اقتراب القلب من الهدف أثناء الزفير.

وتتيح هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة لفريق العلاج الإشعاعي إمكانية تحديد وتتبع الورم لإستهدافه بشكل دقيق وفي نفس الوقت تسمح بحماية الأعضاء السليمة المحيطة بالورم.

وشملت التحديثات التقنية بمنظومة العلاج الإشعاعي توفير تقنية العلاج الاشعاعي باستخدام المحاكاة رباعية الأبعاد التي تستخدم لعلاج أورام الرئة والكبد والجهاز الهضمي العلوي وتتيح هذه التقنية التحديد الدقيق لموقع الورم وجميع تحركاته المتغيرة التي تحدث بسبب التنفس وحركة الرئة والحجاب الحاجز وحركة القلب.