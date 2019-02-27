نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى الحفل السنوي الكبير لسباق الخيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، يرعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر السبت المقبل، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي والمستورد (فئة أولى)، وهدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين)، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وخصص الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين (للخيالة السعوديين المتمرنين)، لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) لمسافة 2000 متر، بينما خصص الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) لمسافة 2000 متر، فيما خصص الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) على مسافة 2000 متر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر الفيصل عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مؤكدا أن هذا الدعم والتشجيع يعد الركيزة الأساسية لما وصلت إليه من تطور وما حققته من إنجازات على مختلف الأصعدة، وكان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعي هذه الرياضة.

وقال مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع، إن هذه المناسبة تعد مصدر سعادة وفخر لوسط الفروسية الذين يتطلعون إليها في كل عام لما تمثله من مكانة وأهمية، موضحا أن النادي وبتوجيه من رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، ومتابعة عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجان الفنية الأمير عبدالله بن خالد، أكمل جميع الترتيبات والتجهيزات في سبيل أن تظهر هذه المناسبة بالمظهر المشرف.