مركز صحة يقدم 43 ألف استشارة طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مركز صحة 937 نحو 43,238 استشارة طبية خلال الأسبوع الماضي، فيما حجز 62,776 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية وتلقى 10,770 بلاغا، وأنهى إجراء 213 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وبلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 165,716 مكالمة، و48,719 استفسارا.

ويقدم المركز خدمات تشمل الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة، وكذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، كما يتلقى جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات وتلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة.