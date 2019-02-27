محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة القصيم من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل "عنيزة وبريدة والبكيرية والمذنب والرس والنبهانية". تنبيه متقدم لمنطقة القصيم: أمطار غزيرة ورياح وأتربة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة القصيم من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل "عنيزة وبريدة والبكيرية والمذنب والرس والنبهانية". 27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440 10:57 AM تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة القصيم من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل "عنيزة وبريدة والبكيرية والمذنب والرس والنبهانية". ، تنبيه متقدم لمنطقة القصيم: أمطار غزيرة ورياح وأتربة ،

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