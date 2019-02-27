محمد بن مسعود - الدمام - خام القياس العالمي "برنت" بلغ 65.65 دولاراً للبرميل ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً 49 سنتا أو ما يوازي 0.9% عن التسوية السابقة. وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 44 سنتاً أو ما يعادل 0.7% عن سعر الإغلاق السابق. النفط يرتفع بعد تقرير تراجع مخزونات الخام الأمريكية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27 ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً 49 سنتا أو ما يوازي 0.9% عن التسوية السابقة. وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 44 سنتاً أو ما يعادل 0.7% عن سعر الإغلاق السابق. 27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440 10:22 AM خام القياس العالمي "برنت" بلغ 65.65 دولاراً للبرميل خام القياس العالمي "برنت" بلغ 65.65 دولاراً للبرميل ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً 49 سنتا أو ما يوازي 0.9% عن التسوية السابقة. وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 44 سنتاً أو ما يعادل 0.7% عن سعر الإغلاق السابق. ، النفط يرتفع بعد تقرير تراجع مخزونات الخام الأمريكية ،

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