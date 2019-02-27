هنا الأن “رابط” نظام فارس الخدمة الذاتية 1440/ نظام الإستعلام عن الخدمات الخاصة...

نظام فارس الخدمة الذاتية بالمملكة العربية السعودية، للمعلمين والمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة، ويعتبر نظام فارس أحد الخدمات، التي توفرها المملكة العربية السعودية للعاملين بالتربية والتعليم ،حيث يقدم نظام فارس مجموعة من الخدمات الخاصة، بشئون العاملين للمعلمين والمعلمات والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن هذه الخدمات الإستعلام عن المرتبات والعلاوات والزيادات السنوية وتقديم طلبات النقل وطلبات الأجازة، وغيرها مما يخص العاملين بوزارة التربية والتعليم.

ويبحث العاملين بوزارة التربية والتعليم السعودية، عن طريقة الدخول لنظام فارس للخدمات الذاتية، وحرصاً منا علي مصلحة الجميع نوفر لكم الرابط الخاص بنظام فارس، للتسهيل علي رواد الموقع الدخول مباشراً عبر الرابط الذي نوفره بالمقال.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

للدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية 1440 من هنا

للدخول علي النظام من خلال صفحة وزارة التربية والتعليم من هنا

خصائص نظام فارس للخدمة الذاتية 1440

يتميز نظام فارس بأنه يعمل علي مراجعة البيانات الشخصية والأساسية، لجميع المعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ويتم ايضاً متابعة السجل الوظيفي، وتقديم جميع الطلبات الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم بالسعودية، حيث أصبح التعامل من خلاله أكثر سهولة وبساطة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس 1440

الإستعلام عن الراتب.

معرفة العلاوة السنوية.

تقديم طلب الإجازة وتجديدها وتمديدها.

تقديم طلب للبدلات.

تقديم طلبات النقل.

ويعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1440، من أفضل الأنظمة التي تساعد الموظف علي إنهاء الطلبات الوظيفية، دون صعوبة وذلك بالدخول للنظام إلكترونياً وإتباع التعليمات الموجودة علي النظام.