، "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على تبوك والجوف والحدود الشمالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق وسماء غائمة جزئياً في المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات (عسير، جازان، ونجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.