الان تتابع طقس اليوم: إنخفاض درجات الحرارة في تبوك والجوف والشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير وجازان ونجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.