بعد الموافقة على الترخيص له في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن بنك ستاندرد تشارترد تعود جذوره للقرن...

قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، بفتح فرع له في المملكة.

ووفقاً لموسوعة “ويكيبيديا”، فإن بنك ستاندرد تشارترد، هو في الأصل شركة بريطانية متعددة الجنسيات، مقرها العاصمة البريطانية لندن، وهو مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات الخزينة، وتعود جذور البنك إلى القرن التاسع عشر، وإن كان تأسس فعليّاً في النصف الثاني من القرن العشرين وتحديداً عام 1969، فبحسب نشرة لبنك ستاندرد تشارترد، فإنه “تأسس عام 1969 من خلال اندماج بنكين منفصلين هما: بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا البريطاني، الذي أُنشئ عام 1863، وبنك تشارترد في الهند، أستراليا والصين الذي تأسس عام 1853”.

وبشأن تجربة البنك في العمل في منطقة الشرق الأوسط: أوضح “ستاندرد تشارترد” أن تاريخ عمله في الشرق الأوسط يعود إلى عام 1920، موضحاً في نشرته أنه على مر السنين التزم بالأسواق الرئيسة في المنطقة، وأقام علاقات عميقة وطويلة الأمد مع عملائه فيها، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والمنشآت الرئيسة فيها.

ويمتلك “ستاندرد تشارترد” أكثر من 1,700 فرع، موزعة في 70 دولة، وتشمل الفروع الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة، كما أنه يوظف حوالي 87000 شخص، و90 في المئة من أرباح البنك – بحسب ويكيبيديا- تأتي من قارتَي آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن “لديه قائمة أساسية في بورصة لندن، وهو مكون من مؤشر فاينانشيال تايمز 100″، أما قيمته السوقية فقد بلغت في 4 أبريل (نيسان) 2017 نحو 24.4 مليار جنيه إسترليني؛ وتقف كل هذه النتائج الإيجابية التي حققها بنك “ستاندرد تشارترد” خلال مسيرته وراء موافقة المملكة بالترخيص له للعمل في أراضيها.