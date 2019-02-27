الغذاء والدواء تكشف حقيقة استيراد دواجن من البرازيل مصعوقة بالكهرباء- فيديو

قال رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، إن أكثر من 50% من استهلاك المحلي من الدواجن يستورَد من الخارج، وهناك جهود لتطوير المنظومة المحلية لإنتاج الدواجن.

وأوضح الدكتور الجضعي، خلال حديثه في برنامج “في الصورة” على “خليجية”، أنه خلال حديثه مع منتجي الدواجن فهم أن التوسع في صناعة الدواجن صعب جدا، وذلك لوجود الجانب الصحي فيها، مشيراً إلى وجود خطط لتطوير منظومة إنتاج الدواجن المحلية لزيادة إنتاجها تدريجياً، وذلك بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكان 85% من مشاهدي برنامج “في الصورة” قد أكدوا في استفتاء طرحه البرنامج بحضور الدكتور الجضعي أنهم يفضلون الدجاج المحلي على المستورد.

وحول حقيقة ما يثار بأن الدواجن المستوردة من البرازيل تُذبح بواسطة الصعق الكهربائي، أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء عدم صحة ذلك، مبيناً أن هناك لائحة فنية تحظر الأغذية المخالفة، وأنهم سبق وبعثوا 4 مفتشين من الهيئة إلى البرازيل وقفوا على صناعة الدواجن هناك وتأكدوا من التزام المنتجين البرازيليين بالمعايير الصحية.