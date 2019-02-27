بالصور: القبض على قائدي مركبات رقصوا في طريق عام بالقصيم

ضبطت الجهات المختصة بإدارة مرور القصيم اليوم (الثلاثاء)، على قائدي مركبات لنزولهم من السيارة والرقص في الطريق العام. وأوضحت الإدارة العامة للمرور على حسابها بــ”تويتر”، أن إدارة مرور القصيم ألقت القبض على قائدي المركبات، لممارستهم الرقص والنزول من المركبات في الطريق العام، بالإضافة إلى تجهيز مركباتهم بأجهزة مخالفة لأنظمة المرور.

وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات بحق الموقوفين وإحالتهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.

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