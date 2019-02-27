الزعاق يوضح سبب انتشار «حشرة الجن» الفترة الحالية

أكد أنها مسالمة جدًا ولا تؤذي الغير..
ظهرت حشرة الدُوب بكثرة خلال الأيام الحالية، في العديد من المنازل والمنتزهات، حتى أصبح البعض يتخوف منها، متسائلًا، عن سبب انتشارها الملحوظ، في موسم الطقس البارد.
من جانبه، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، في تصريحات لـ«عاجل»، أن انتشار حشرة الدوب أو ما تُعرف باسم حشرة الجن أو حشرة شيطان الأرض طبيعي في هذه الفترة، مشيرًا إلى أنها سميت بهذه الأسماء لالتصاقها بجميع الأشياء؛ حيث تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق المواشي وما شابه ذلك.
وأكد الزعاق أن حشرة الدُوب مسالمة جدًا، ولا تؤذي الغير، مشيرًا إلى أن الناس يأنفون منها بسبب شكلها.
وأكدت الدراسات أن عدد الحشرات بفصائلها المختلفة يُساوي أكثر من نصف عدد الكائنات الحية الأخرى بجميع أنواعها وفصائلها المختلفة؛ حيث إنّ عدد فصائل الحشرات يقارب ثلاثين مليون فصيلة مختلفة تقريبًا.
وتستطيع الحشرات العيش في جميع أنواع البيئات والمناطق المختلفة منها حشرة الدُوب، فيما تستطيع نسبة ضئيلة منها العيش في المناطق المائية.
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