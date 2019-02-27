ملتقى «سلامة المرضى» بمدينة الأمير سلطان الطبية يناقش معايير اعتماد المنشآت الصحية

افتتح اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الملتقى السنوي الثالث للجودة وسلامة المرضى أمس الإثنين، تحت شعار (كن جزءًا من التطوير) في قاعة المحاضرات الرئيسة بمبنى رقم (5).

وألقى اللواء الشلاش كلمة رحب فيها بضيوف المدينة والحضور، أشار فيها إلى أن الارتقاء بالمدينة ليس وحده بإنشاء المنشآت وإنما بالإنجاز الطبي والخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين والتعامل الحسن معهم، بالإضافة إلى العمل وفق المعايير العالمية للجودة.

كما عبر اللواء الشلاش عن سعادته بما يلمسه من المرضى والمراجعين من رد فعل على ما يقدم لهم من خدمة طبية وعلاجية من الأقسام الطبية بالمدينة، كما شكر القائمين على هذا الملتقى.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى العميد الصيدلي سلطان بن إبراهيم الألمعي، أن هذا الملتقى يناقش العديد من المحاور والتي تشمل محاضرات وورش عمل عن معايير الاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يقدمها متحدثون متميزون في مجال تطوير الجودة وسلامة المرضى.

وذكر الألمعي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز قيم الجودة ونشر الوعي بمفاهيمها، وبناء جسور التواصل المتبادل بين الأقسام المختلفة بالمدينة الطبية مع ترسيخ فكرة العمل الجماعي لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة وفق معايير الجودة العالمية.

وفي نهاية الحفل كرم اللواء الشلاش الداعمين لأنشطة الجودة لإعادة الاعتماد وقادة الفرق لإعادة الاعتماد والإدارات الحاصلة على مؤشرات أداء عالية للعام 2018م.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية قد تم اعتمادها من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) في عام 2015م ثم تم منحها إعادة الاعتماد في مايو 2018 بالإضافة إلى اعتماد المدينة الطبية من قبل الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض (CAP) وحاليًا تستعد مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية للاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.