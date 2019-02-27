شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم جدة يطلق منتدى الموهبة والإبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي أمس (الثلاثاء) في جامعة جدة، فعاليات منتدى الموهبة والإبداع الأول 2019، تحت شعار «استثمار الموهبة رعاية من أجل المستقبل»، بحضور عدد من خبراء ومختصي الموهبة وقيادات تعليم جدة، إلى جانب افتتاحه المعرض المصاحب للمنتدى.

واطلع الثقفي على المشاريع العلمية التي أعدها ونفذها عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في أولمبياد إبداع 2019 بالرياض، مشيدا بما يجده الموهوبون والموهوبات من دعم متواصل وبرامج تساهم في تطوير وتنمية المواهب والإبداع، متطلعا للمزيد من الجهود المثمرة التي سيكون نتاجها جيلا مبدعا يسهم في تنمية الوطن وتحقيق تطلعاته ورؤاه.

من جهته، أوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم جدة الدكتور خالد الرابغي، أن المنتدى سيتم تنفيذه سنويا، حرصا من إدارة التعليم بجدة على الاستفادة من مختلف التجارب فيما يتعلق بالموهوبين والموهوبات وإستراتيجيات اكتشافهم ورعايتهم.