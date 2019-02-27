شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تدفع طلابها المميزين إلى سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

واصلت جامعة أم القرى فعالياتها النهائية لليوم الثاني في لقائها العلمي العاشر، بالإجماع على دفع عدد من الطلاب والطالبات المميزين إلى سوق العمل من خلال شركة وادي مكة التابعة للجامعة، لما يتميز به أولئك الطلاب من مواهب وأفكار يمكن أن تمثل إضافة نوعية في خدمة الجامعة والمجتمع.

ونوقشت في نهائيات المسابقة موضوعات ومسارات عدة، تتمثل في مسارات العلوم المالية والإدارية، العلوم الصحية والصيدلية والتمريض، العلوم الهندسية، العلوم الاجتماعية، والإلقاء الفردي بغير اللغة العربية، والترجمة الفورية، والإلقاء الفردي بلغة الإشارة. وقال وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، إن الجامعات تتنافس على مخرجات سوق العمل المعزز بالقدرات والخبرات، وأنه يتم التعاون في عمادة شؤون الطلاب مع شركة وادي مكة التابعة للجامعة لاستقطاب الأفكار الإبداعية والبحث عن شركات تتبنى هذه الابتكارات لتحويل الفكرة إلى منتج، ثم عرض المنتج في سوق العمل وعودة جزء من ريعه إلى المبتكرين له من الطلاب والطالبات.