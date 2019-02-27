الطائف: إزالة 7 مواقع عشوائية بـ«الوسام»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) نفذت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، حملة رقابية لمعالجة التشوهات البصرية بحي الوسام، شملت مصانع البلك ومواقع بيع مواد البناء المخالفة، وإزالة الهناقر وغرف الصفيح العشوائية المخالفة. نفذت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، حملة رقابية لمعالجة التشوهات البصرية بحي الوسام، شملت مصانع البلك ومواقع بيع مواد البناء المخالفة، وإزالة الهناقر وغرف الصفيح العشوائية المخالفة. وأوضحت أمانة الطائف أنه تمت إزالة غرف الصفيح ومصانع البلك المخالفة التي بلغت 7 مواقع والتحفظ على 3 آليات ومعدات ثقيلة، إضافة إلى التعامل مع الأراضي الفضاء والتي استغلها مخالفون بعمل أسواق عشوائية لبيع الأسمنت والبطحاء ومواد البناء المختلفة، مما تسبب في إلحاق الضرر بالسكان والبيئة وتشويه للمظهر العام وإتلاف للطبقات الإسفلتية والمرافق واستغلال الأراضي دون وجه حق، كما تعامل مراقبو البلدية الفرعية مع أصحاب المعدات الثقيلة التي استغلت الشوارع والأراضي الفضاء كأماكن للتمركز بإلزامهم بإزالتها فورا وأخذ التعهدات عليهم لعدم عودة الآليات للموقع.



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